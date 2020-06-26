bob游戏平台官网-太惨了！西班牙人一夜遭两大重击，保级难度迅速飙升，让人绝望

北京时间6月26日凌晨的一场西甲比赛中，西班牙人做客挑战皇家贝蒂斯。皇家贝蒂斯前30轮取得8胜10平12负的成绩。复赛之后皇家贝蒂斯的成绩有些糟糕，先是以0-2输给了塞维利亚，随后在主场被格拉纳达在第90分钟扳平比分，上一轮联赛则以0-1输给了毕尔巴鄂竞技。糟糕的成绩让之前执教过武磊的主教练鲁比被皇家贝蒂斯炒掉了。54岁的特鲁希略接过教鞭。即便是面对境况如此糟糕的皇家贝蒂斯，西班牙人还是输掉了比赛。不能够在这种级别的对手身上拿到分数的话，西班牙人要想保级几乎是痴人说梦。

本场比赛阿韦拉多派出了卡莱里与坎普萨诺的锋线搭档，安排恩巴尔巴、罗卡、佩图拉斯佩和达德尔搭档中场，而武磊因为之前连续出场被放在了替补席。结果，这样的阵容并不能够让西班牙人取得进球。巴尔特拉进球之后，阿韦拉多才决定换人调整，此后西班牙人也获得一些好机会，只可惜德托马斯和武磊都没能够把握住机会，只能眼睁睁看着球队以0-1输给皇家贝蒂斯。

在西班牙人与皇家贝蒂斯的比赛之前，还进行了另外一场西甲比赛，埃瓦尔对阵瓦伦西亚。结果，主场作战的埃瓦尔凭借孔多比亚的乌龙球，以1-0击败了瓦伦西亚这样的强队，爆出了一个冷门。埃瓦尔的这场胜利对保级形势有非常大的影响。因为埃瓦尔是倒数第4的球队，而降级的球队有3支，也就是说要想成功保级至少需要排名倒数第4。埃瓦尔的获胜给最后3名的球队提升了保级的门槛，降级形势正在逐渐变得明了。

西班牙人太惨了，在这一夜遭到两大重击，先是保级对手埃瓦尔全取3分，随后自己不给力丢掉了3分，让保级难度迅速飙升，真是让人绝望。目前，西班牙人的战绩是5胜9平17分，拿到24个积分，排名倒数第1。莱加内斯以25个积分排名倒数第2，马略卡以26个积分排名倒数第3名。西班牙人与倒数第4的埃瓦尔的差距已经扩大到8分之多。更糟糕的是，西班牙人接下来要对阵榜首球队皇马，赢球的几率微乎其微。下轮过后，西班牙人的处境很可能会变得更加恶劣。西班牙人逆袭的可能性实在是太低了。

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