bob娱乐真人-掘金拒绝评论约基奇感染新冠 不担心其返回丹佛时间



北京时间6月24日，据《丹佛邮报》报道，掘金球星尼古拉-约基奇确诊感染新型冠状病毒，对于他能否在球队前往奥兰多参加复赛之前回归，掘金方面并不担心，但是他们拒绝评论约基奇的确诊。

掘金球星尼古拉-约基奇

据ESPN记者布莱恩-温德霍斯特报道，约基奇的新型冠状病毒检测结果呈阳性，目前在塞尔维亚进行隔离，他将推迟返回美国的时间。

约基奇是无症状确诊者，这对他的整体健康是个好消息。《丹佛邮报》记者迈克-辛格表示，约基奇已经开始在塞尔维亚进行隔离，这意味着他应该有足够的时间来恢复健康，并在7月7日到10日掘金前往奥兰多开始正式的训练营之前完成隔离程序。

按照联盟的复赛要求，所有参加复赛的球员必须在6月22日前向球队报道，而在美国以外的球员则需要在6月15日前返回美国。但是不幸的是，约基奇在祖国塞尔维亚感染了新型冠状病毒。

约基奇此前一段时间一直在塞尔维亚，6月上旬他还在贝尔格莱德参加了前教练的告别仪式，随后塞尔维亚贝尔格莱德游击队一位叫做尼科拉-詹科维奇的球员确诊感染新型冠状病毒。而当时除了约基奇，塞尔维亚另外一名体育明星、网坛名将德约科维奇也在场边观看了比赛。德约科维奇在23日透露自己新型冠状病毒检测呈阳性，并很快发表道歉声明，因为此前他组织的一场表演赛导致多人感染，这其中包括他自己和他妻子伊莲娜。

由于约基奇目前处于隔离状态，所以他返回丹佛的行程被迫推迟，据ESPN报道，约基奇预计将在“一周内”抵达丹佛。辛格证实了这一消息，他在报道中指出：“对于约基奇在球队前往奥兰多之前回到球队，掘金方面并不担心。”不过掘金以隐私为理由，拒绝对约基奇的确诊发表评论。

根据联盟的规定，约基奇必须在间隔24小时的两次检测中都呈阴性，才能够从塞尔维亚返回美国。而且在抵达丹佛后，约基奇还需要接受心脏检查，也需要再次进行新型冠状病毒检测。

约基奇作为掘金的主力内线，本赛季场均可以得到20.2分、10.2个篮板和6.9次助攻，他帮助掘金取得43胜22负的战绩，在停摆之前仅仅落后湖人和快船位列西部第三。而约基奇在疫情期间虽然无法比赛，但是仍然保持高强度训练，足足减了40磅。

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